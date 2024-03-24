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Мир

В РФ день траура по погибшим в результате теракта в Crocus City Hall

время публикации: 24 марта 2024 г., 07:49 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 07:52
В РФ день траура по погибшим в результате теракта в Crocus City Hall
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В воскресенье, 24 марта, в Российской Федерации день траура по погибшим в результате теракта, совершенного в пятницу вечером в подмосковном Crocus City Hall.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 133 человека (в том числе трое детей), в больницах Москвы и Подмосковья находятся 114 пострадавших (в их числе четверо детей), из которых 16 – в крайне тяжелом состоянии.

По данным МЧС РФ, общее число погибших и пострадавших – 285.

Российские власти заявляют, что по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в их числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (ИГ).

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