СК РФ: в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли более 130 человек

В результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" погибли 133 человека, сообщил Следственный комитет РФ. Это последние на 16:00 москвоского времени официальные данные о погибших.

Поисковые работы продолжаются.

По данным минздрава Подмосковья, пострадали 127 человек.

Нападение на "Крокус Сити Холле" стало крупнейшим терактом в России по числу погибших после Беслана. В результате захвата бесланской школы № 1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека, напоминает "Медуза".

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Минздрав Подмосковья опубликовал (пока неполный) список погибших в теракте.

МЧС РФ опубликовало список пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" по данным на 09:00 (по московскому времени) субботы, 23 марта. Этот список также постепенно дополняется.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на "Крокус Сити Холл", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", – сообщили в пресс-службе Путина.

По данным Следственного комитета, четырех подозреваемых задержали в Брянской области.

В соответствующем заявлении ФСБ говорится: "После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам через 19 часов после теракта в "Крокус Сити Холле".

Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. По словам президента РФ, подозреваемые пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Путин утверждает, что с украинской стороны "было подготовлено окно" для того, чтобы подозреваемые в теракте могли пересечь государственную границу. Он добавил, что Россия "установит и покарает каждого, кто стоит за террористами".

Ранее террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) объявила о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле". Однако в своем обращении Путин не упомянул об этом.

Источники в США высказали предположение, что за нападением может стоять "Вилаят Хорасан" – афганская ячейка ИГ.

Отметим, что в начале марта ФСБ России объявила о предотвращении вооруженного нападения на одну из московских синагог. В официальном сообщении было сказано, что теракт готовили члены ячейки "Исламского государства", которые были нейтрализованы в Калужской области.

ТЕРАКТ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "КРОКУС СИТИ ХОЛЛ"

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.