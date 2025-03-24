x
24 марта 2025
|
последняя новость: 15:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 марта 2025
|
24 марта 2025
|
последняя новость: 15:28
24 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Еврейская община Франции отмежевалась от приглашения лидера "Национального объединения" в Израиль

Франция
Антисемитизм
время публикации: 24 марта 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 14:03
Лидер ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла
AP Photo/Jean-Francois Badias

Совет еврейских учреждений Франции отмежевался от предстоящего визита в Израиль лидера ультраправого "Национального объединения" Жордана Барделлы. Политик должен выступить с речью против антисемитизма. Барделла стал первым лидером французских ультраправых, официально приглашенным в Израиль.

Во Франции многие не забывают и об антисемитском наследии "Национального объединения", которое в прошлом называлось "Национальным фронтом" и возглавлялось Жаном-Мари Ле Пеном. Этот политик не скрывал антисемитизма и считал евреев чуждым Франции элементом.

"Приглашение последовало от Израиля, в обход еврейских организаций. По историческим причинам мы не доверяем "Национальному собранию" и выступаем против использования борьбы с антисемитизмом в политических целях, в рамках стратегии прихода к власти", – заявил глава организации Йонатан Арфи.

Месяц назад МИД Израиль принял решение о прекращении бойкота трех ультраправых партий в Европе. По распоряжению главы израильского МИДа устанавливаются контакты с "Национальным объединением" во Франции, с партией "Шведские демократы" в Швеции, партией "Голос" в Испании.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 марта 2025

Президент Макрон после нападения на раввина Орлеана: "Антсемитизм - яд"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2025

Лидер ультраправой партии Франции посетит Израиль и выступит с речью, осуждающей антисемитизм
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 марта 2025

Бельгийский суд: желание "вогнать нож в глотку евреям" – не антисемитизм