Россия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Сумах: около 80 пострадавших

В результате массированного ракетного удара по жилому кварталу в городе Сумы пострадали, по меньшей мере, 74 человека, включая 14 детей. Под удар попали несколько многоквартирных домов и школа. По сообщению украинских СМИ, в момент ракетного обстрела дети и учителя находились в защищенном пространстве.

По данным полиции Украины, в результате ракетного удара зафиксированы многочисленные разрушения и повреждение гражданской инфраструктуры. Серьезно пострадала школа. В многоэтажках были выбиты окна и двери, произошло частичное разрушение домов, в некоторых квартирах вспыхнули пожары.

Спасательные службы и медики работают на месте происшествия.

Россия, сообщив об атаке, заявила, что "удар был нанесен по позициям ВСУ".