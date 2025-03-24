x
24 марта 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 марта 2025
|
24 марта 2025
|
последняя новость: 18:34
24 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Сумах: около 80 пострадавших

Война в Украине
Украина
время публикации: 24 марта 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 18:11
Россия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Сумах: около 80 пострадавших
Ukrainian Emergency Service via AP

В результате массированного ракетного удара по жилому кварталу в городе Сумы пострадали, по меньшей мере, 74 человека, включая 14 детей. Под удар попали несколько многоквартирных домов и школа. По сообщению украинских СМИ, в момент ракетного обстрела дети и учителя находились в защищенном пространстве.

По данным полиции Украины, в результате ракетного удара зафиксированы многочисленные разрушения и повреждение гражданской инфраструктуры. Серьезно пострадала школа. В многоэтажках были выбиты окна и двери, произошло частичное разрушение домов, в некоторых квартирах вспыхнули пожары.

Спасательные службы и медики работают на месте происшествия.

Россия, сообщив об атаке, заявила, что "удар был нанесен по позициям ВСУ".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2025

Одесский порт подвергся ракетной атаке, погибли трое граждан Сирии и украинец
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 марта 2025

ВСУ: российский спецназ пытался атаковать Суджу через трубу газопровода
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 марта 2025

Удар по гостинице в Кривом Роге, где проживали иностранные волонтеры, есть погибшие
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2025

В Полтаве российская ракета разрушила жилой пятиэтажный дом, семеро погибших