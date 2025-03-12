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Мир

Одесский порт подвергся ракетной атаке, погибли трое граждан Сирии и украинец

Война в Украине
Война в России
время публикации: 12 марта 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 00:48
Порт Одессы. 2022 год
AP Photo/Kostiantyn Liberov

Вечером 11 марта Одесский морской порт подвергся ракетной атаке. Поврежден сухогруз MJ Pinar, загружавший пшеницу.

"11 марта, в 20:17 российские войска нанесли очередной ракетный удар по одесскому порту. Зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалом", – говорилось в сообщении Администрации морских портов Украины (АМПУ), которое вскоре было удалено.

По данным АМПУ, в результате атаки погибли четыре члена экипажа иностранного судна MJ Pinar, трое из которых были гражданами Сирии, еще один погибший – украинец.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Мир
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