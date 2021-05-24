Белорусские власти: сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair было подписано ХАМАСом

Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, выступая на брифинге, посвященном принудительной посадке в Минске самолета Ryanair, зачитал сообщение, которое поступило на электронную почту аэропорта.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - якобы, говорится в письме.

"Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация не дай бог оказалась бы действительной. В соответствии с Чикагской конвенцией, а также требованиям Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства был введен в действие механизм", - цитирует чиновника портал Oneliner.

По его словам, после того, как пилотам сообщили об угрозе, они могли выбрать несколько возможных мест посадки, включая Вильнюс, но решили воспользоваться предложением диспетчера и приземлиться в Минске.

Напомним, что 23 мая власти Беларуси заставили совершить посадку в Минске самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс и пересекавший воздушное пространство Беларуси. Основанием для этого стало сообщение о бомбе на борту, впоследствии оказавшееся ложным.

После посадки власти задержали летевшего этим рейсом бывшего главного редактора оппозиционного портала Nexta Романа Протасевича, который в Беларуси обвиняется в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка. Ему угрожает смертная казнь.

В связи с заявлением министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отметим, что боевые действия между Армией обороны Израиля и ХАМАСом в Газе прекратились в ночь на 21 мая, и режим прекращения огня с тех пор строго соблюдается обеими сторонами конфликта. Уже хотя бы только поэтому процитированный минтрансом Беларуси текст "письма ХАМАСа" звучит абсурдно.