Песков прокомментировал первую отставку дипломата РФ: "Он не с нами, он против нас"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал увольнение советника женевского представительства России в ООН Бориса Бондарева. Отметим, то Бондарев стал первым российским дипломатом, подавшим в отставку в знак протеста против войны в Украине.

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас, - цитирует Пескова ТАСС. - У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны". По словам представителя Кремля, Бондарев выступил против общего консолидированного мнения России.

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Он отметил, что в Кремле не ознакомились с открытым письмом дипломата, в котором тот объясняет причины своего решения, и перенаправил в МИД России за дальнейшими комментариями по этой теме.

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Накануне Борис Бондарев заявил об увольнении на свой странице в сети LinkedIn. Его письмо было опубликовано также директором UN Watch Гилель Нойер.

"За 20 лет своей дипломатической карьеры я наблюдал разные повороты нашей иностранной политики, но мне никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины и против всего Западного мира, - это не только преступление против украинского народа, но и самое тяжелое преступление против народа российского...", - написал в своем заявлении дипломат.

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24 мая Бондарев в интервью сайту BBC признался, что опасается за свою жизнь.