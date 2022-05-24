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США конфисковали в Греции иранскую нефть, перевозимую российским танкером

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США конфисковали в Греции иранскую нефть, перевозимую российским танкером
AP Photo

Министерство юстиции США наняло танкер Ice Energy, в который будет перелита конфискованная нефть из российского танкера.

Российское агентство "Интерфакс" сообщило, что танкер Lana, ходящий под российским флагом, был задержан в Греции 15 апреля вблизи острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Однако затем выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под санкции Евросоюза.

По данным агентства, ранее танкер назывался Pegas и принадлежал Промсвязьбанку, он был зарегистрирован на дочернюю компанию банка "PSB Leasing", согласно данным Lloyd's List Intelligence. Однако в марте регистрация танкера сменилась на "Трансморфлот", владельцем стал гражданин России Джамалдин Пашаев, который является учредителем ООО "Трансморфлот".

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Антимонопольное ведомство Греции распорядилось отпустить судно из-за отсутствия законных оснований для его задержания. Однако суд в Афинах постановил, что груз, перевозимый танкером, может быть конфискован, так как он принадлежит Ирану, который находится под санкциями.

Таким образом, нефть из танкера будет перелита и доставлена в США, после чего Lana будет освобождена из-под ареста.

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