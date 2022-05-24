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В Венгрии объявлено о введении чрезвычайного положения в связи с войной в Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
John Thys, Pool Photo via AP, File

Во вторник, 24 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения в связи с войной в Украине.

Положение о чрезвычайном положении было ранее одобрено парламентом, и оно вступит в силу в ночь на 25 мая.

Сайт Bloomberg пишет, что введение чрезвычайного положения дает правительству "пространство для маневров и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в соседней стране.

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Орбан заявил, что мир не видел ранее войны, подобной той, что происходит в Украине. Он сказал, что она является источником постоянной угрозы для Венгрии. По его словам, эта война угрожает не только безопасности страны, но и экономической и продовольственной безопасности граждан. "Мы видим, что введенные санкции ведут к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен", - цитирует премьер-министра Венгрии Teraz.sk.

Во время трансляции в Facebook Виктор Орбан сообщил, что в среду, 25 мая, правительство объявит о первых шагах, предпринимаемых в условиях чрезвычайного положения.

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