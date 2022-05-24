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Приговор Навальному остался в силе, политик предрек режиму поражение в войне c Украиной

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Приговор Навальному остался в силе, политик предрек режиму поражение в войне c Украиной
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Московский городской суд отверг апелляцию лидера российской оппозиции против приговора, вынесенного Лефортовским судом 22 марта. Это означает, что вердикт – девять лет тюрьмы – остается в силе. В ближайшее время он будет этапирован в колонию строгого режима.

Навальный, который находится в колонии общего режима, участвовал в заседании посредством видеосвязи. Когда ему было предоставлено слово, связь прервалась. После перерыва оппозиционер смог обратиться к суду.

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«Мне не подходит обвинение "оскорбление суда", лучше была бы статья о презрении суда. Ваша система держится на страхе. Бояться вас - это преступление против своего будущего и ваших детей», - заявил политик. Он также предрек путинскому режиму поражение в войне с Украиной.

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По словам Навального, судья Наталья Репникова, приговорившая его к тюрьме, передала ему через знакомых адвокатов, что сожалеет о вынесенном вердикте. Вскоре после этого она умерла. «По официальной версии, от коронавируса. Но я все-таки рекомендую другим судьям осторожнее передавать мне свои сожаления», - сказал он.

Напомним, что Лефортовский окружной суд Москвы приговорил лидера оппозиции к девяти годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. Политик был признан виновным в особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. Выездное заседание суда проходило в колонии, где содержится Навальный.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Марта 2022
Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима
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