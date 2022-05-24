Стрельба в начальной школе в Техасе: не менее двух детей убиты, более десяти ранены
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В результате стрельбы в начальной школе в американском город Ювалде, штат Техас, погибли не менее двух детей, более 10 были ранены, ранены также несколько взрослых.
Инцидент произошел в 11:43 по местному времени. Ученики были вывезены в муниципальный центр, где их передали родителям.
Телеканал ABC News передал, что стрелок был задержан.
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