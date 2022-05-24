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Politico: Байден решил не исключать КСИР из списка террористических организаций

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Politico: Байден решил не исключать КСИР из списка террористических организаций
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Во вторник, 24 мая, американское издание Politico написало, что президент США Джо Байден принял окончательное решение оставить Корпус стражей Исламской революции в списке организаций, поддерживающих террор.

Один из источников издания подчеркнул, что это решение Байдена еще больше осложнило международные переговоры по восстановлению ядерной сделки 2015 года.

Согласно другому источнику Politico, президент США сообщил о своем решении во время телефонного разговора с премьер-министром Нафтали Беннетом, который состоялся 24 апреля. В этом разговоре якобы Байден подчеркнул, что это решение окончательное. После той телефонной беседы Нафтали Беннет заявил:"Я уверен, что президент Байден, который является настоящим другом Израиля и беспокоится о его безопасности, не позволит исключить КСИР из списка террористических организаций".

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Комментируя публикацию в Politico, глава израильского правительства Нафтали Беннет подтвердил, что Байден проинформировал его о своем решении еще в апреле. И поблагодарил американскую администрацию за решение оставить КСИР в "черном списке".

Отметим, что лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" в начале мая написала о том, что операция, осуществленная на территории Ирана "Мосадом", заставила Байдена отказаться от исключения КСИР из черного списка. На его мнение повлияло то, что задержанный агентами "Мосада" боевик КСИР признался, что готовил покушение на американского генерала в Германии.

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