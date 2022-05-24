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Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 90-й день войны

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Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 90-й день войны
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 24 мая опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля). Идет 90-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 29350
самолеты – 205
вертолеты – 170
танки – 1302
бронетранспортеры/бронемашины – 3194
артиллерийские системы – 606
системы ПВО – 93
реактивные системы залпового огня – 201
крылатые ракеты – 112
автомобильная техника, включая бензовозы – 2213
БПЛА оперативно-тактического уровня – 480
катера/корабли – 13
спецтехника – 43

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Наибольшие потери за последние сутки российская армия понесла в боях на Северодонецком направлении, сообщает генштаб ВСУ.

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Минобороны РФ в последние месяцы отчеты о потерях в Украине не публикует.

С 15 апреля сведений о своих потерях украинская сторона также не публиковала.

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По данным ООН, с 24 февраля погибли около 4000 мирных жителей Украины (в их числе около 200 детей). Украинские власти заявляют, что погибли или были ранены десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, 10000-25000 и более), в том числе более 230 детей.

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Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины, и не доверяют сведениям о потерях украинской армии, публикуемым минобороны РФ.

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