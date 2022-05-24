Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 234 ребенка

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 24 мая, 90-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 234 ребенка, 433 несовершеннолетних получили ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще двух погибших детях. 22 мая в одной из больниц Днепра умерла 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела, осуществленного армией РФ. Умер 16-летний юноша, получивший тяжелые ранения в результате российского артиллерийского обстрела 20 мая поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области.

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"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 146, Киевской – 116, Харьковской – 103, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

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Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.