adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В мире

Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 234 ребенка

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 234 ребенка
AP Photo/Petros Giannakouris

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 24 мая, 90-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 234 ребенка, 433 несовершеннолетних получили ранения.

За последние сутки стало достоверно известно о еще двух погибших детях. 22 мая в одной из больниц Днепра умерла 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела, осуществленного армией РФ. Умер 16-летний юноша, получивший тяжелые ранения в результате российского артиллерийского обстрела 20 мая поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области.

adv_10 incontent_1

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 146, Киевской – 116, Харьковской – 103, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

adv_11 m_ar_1

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1848 учебных заведений, 173 из них разрушены полностью.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Мая 2022
Генпрокуратура Украины: жертвами действий армии РФ стали не менее 4600 мирных граждан, в их числе 232 ребенка
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

09:14 Минфин представил планы реформ на 2023 год
08:55 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 90-й день войны
08:45 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 234 ребенка
07:50 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны пятеро подозреваемых в терроре
07:06 Коронавирус в мире: свыше 528 млн заразились, более 6,3 млн умерли. Статистика по странам
06:51 ШАБАС рассмотрит оплату пластической операции "шахидке-неудачнице"
05:58 Прогноз погоды на 24 мая: повышение температуры, малооблачно
05:50 В ходе массовой драки в Хуре был застрелен подросток
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5