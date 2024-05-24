Мэр Харькова сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов
время публикации: 24 мая 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 00:07
В ночь на пятницу, 24 мая, Харьков вновь подвергся ракетному обстрелу. "В городе прозвучало несколько взрывов", – написал мэр Игорь Терехов в Телеграм-канале.
В городе была объявлена воздушная тревога.
По данным местных властей, в результате падения двух ракет повреждены нежилые строения и жилые дома. Нет информации о пострадавших.
Утром 23 мая российская армия нанесла массированный удар по Харькову. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что среди атакованных гражданских объектов была одна из крупнейших типографий Украины. Ракетный обстрел привел к пожару в цехе с бумагой и книгохранилище.
В результате утреннего обстрела, по данным местных властей, погибли не мене семи человек.
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