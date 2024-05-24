Мэр Харькова сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов

В ночь на пятницу, 24 мая, Харьков вновь подвергся ракетному обстрелу. "В городе прозвучало несколько взрывов", – написал мэр Игорь Терехов в Телеграм-канале.

В городе была объявлена воздушная тревога.

По данным местных властей, в результате падения двух ракет повреждены нежилые строения и жилые дома. Нет информации о пострадавших.

Утром 23 мая российская армия нанесла массированный удар по Харькову. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что среди атакованных гражданских объектов была одна из крупнейших типографий Украины. Ракетный обстрел привел к пожару в цехе с бумагой и книгохранилище.

В результате утреннего обстрела, по данным местных властей, погибли не мене семи человек.