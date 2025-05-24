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Мир

Лидия С., ранившая 18 человек в Гамбурге, за день до этого была выписана из психиатрической больницы

время публикации: 24 мая 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 22:14
Лидия С., ранившая 18 человек в Гамбурге, за день до этого была выписана из психиатрической больницы
AP Photo/Francisco Seco

Женщина, совершившая нападение с ножом на людей на железнодорожном вокзале Гамбурга и ранившая 18 человек, за день до этого была выписана из психиатрической клиники. Об этом написало издание Bild.de.

По информации издания, "Лидия С", являющаяся уроженкой Германии, в феврале напала в аэропорту Гамбурга на маленького ребенка. Ее пребывание в клинике в Лангенхорне сопровождалось серией серьезных инцидентов.

СМИ пишут, что женщина по решению суда вновь помещена в психиатрическую клинику.

В пятницу, 23 мая, около 18:00 на одной из платформ железнодорожного вокзала в Гамбурге было совершено нападение на пассажиров с применением холодного оружия. В результате инцидента были ранены 15 человек в возрасте от 19 до 85 лет, еще трое получили травмы при падении. Четверо раненых в критическом состоянии.

СМИ сообщали, что нападение было совершено женщиной, она не оказала сопротивления полиции при аресте.

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