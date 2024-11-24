Песков: удар ракетой "Орешник" по Днепру был предупредительным звонком Западу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар российской ракетой "Орешник" по Днепру "эффективным и своевременным предупредительным звонком Западу". Заявление было сделано в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Действительно, коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки в том плане, что "даже не думайте", – я имею в виду вот удар, который был нанесен нашей новой ракетой – это весьма своевременно", – сказал он.

Чиновник признался, что о планах "испытания" новой ракеты знал только узкий круг людей, в который он не входил. "Конечно, разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, это абсолютно засекреченный процесс", – отметил Песков.

Первоначально сообщалось, что удар по оборонному предприятию "Южмаш" был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой с конвенциональной боеголовкой. О новой ракете средней дальности рассказал 21 ноября российский президент Владимир Путин. Глава государства сообщил, что новая ракета называется "Орешник".