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Washington Post: Трамп хочет видеть главой минздрава Джея Бхаттачарью

Минздрав
США
Дональд Трамп
время публикации: 24 ноября 2024 г., 05:32 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 05:43
Washington Post: Трамп хочет видеть главой минздрава Джея Бхаттачарью
Taleed Brown/American Institute for Economic Research/Wikipedia

Газета Washington Post пишет, что вероятным кандидатом на пост министра здравоохранения в администрации избранного президента США Дональда Трампа является Джей Бхаттачарья – врач, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения. Он является профессором Стэнфордской медицинской школы.

Информация основана на трех информированных источниках, отмечается в публикации.

Джей Бхаттачарья был одним из авторов так называемой "Грейт-Баррингтонской декларации" осенью 2020 года, в период пандемии коронавируса, суть которой сводилась к отстаиванию "альтернативного подхода к общественному здравоохранению", который включал "целенаправленную защиту" тех, кто подвергался наибольшему риску, и стремлению избежать или минимизировать "социальный вред" от изоляции.

Мир
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