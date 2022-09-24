ГА ООН о войне в Украине: Израиль оказался в меньшинстве – в числе стран, лидеры которых эту тему не упомянули

22 сентября, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, глава правительства Израиля Яир Лапид говорил об иранской угрозе и о создании палестинского государства в рамках принципа "два государства для двух народов", но ни словом не упомянул главную тему мировой повестки – войну России против Украины.

Редакция NEWSru.co.il решила проверить, кто из выступающих на ГА ООН в Нью-Йорке упоминал о войне в Украине, а кто из государственных лидеров не включил эту тему в свою речь.

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Тексты всех выступлений есть на официальном сайте ООН. Мы публикуем данные по состоянию на утро 24 сентября (77-я сессия началась 20.09.2022). Выступающие перечислены в хронологическом порядке их выступлений.

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В своих речах с трибуны ГА ООН войну в Украине и ее влияние на мировую политику и экономику упоминали генеральный секретарь ООН, лидеры и представители Бразилии, Сенегала, Чили, Иордании, Колумбии, Турции, Катара, Парагвая, Финляндии, Швейцарии, Словакии, Франции, Филиппин, Литвы, Румынии, Боливии, Перу, Маршалловых островов, Сейшельских островов, Аргентины, Польши, Гватемалы, Конго, Японии, Германии, Италии, Нигерии, Боснии и Герцеговины, США, Латвии, Эквадора, Замбии, Мадагаскара, Молдовы, Словении, Габона, Гайаны, Венгрии, Кот-д'Ивуара, Эстонии, Ганы, Украины, Сербии, Монако, Доминики, Чехии, Кубы, Коста-Рики, Великобритании, Гамбии, Кирибати, Гвинеи-Бисау, Коморских островов, Папуа-Новой Гвинеи, Грузии, Норвегии, Микронезии, Южного Судана, Уганды, Португалии, Ирландии, Мальты, Кувейта, Испании, Ямайки, Австрии, Мексики, Дании, Восточного Тимора, Буркина-Фасо, Кипра, Вануату, Европейского Союза, Фиджи, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Камбоджи, Бельгии, Андорры, Тонги, Греции, Антигуа и Барбуды, Малайзии, Бангладеш, Хорватии, Самоа, Черногории, Белиза, Мальдивских островов, Австралии, Лихтенштейна.

Причем многие из перечисленных выше государственных лидеров, прежде всего стран Запада, начинали свою речь с упоминания о войне в Украине и/или делали основной акцент на этой теме.

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Не упомянули Украину с трибуны ГА ООН лидеры и представители Киргизстана, Казахстана, Южной Кореи, Гондураса, Центральной Африканской Республики, Сальвадора, Марокко, Ирана, Монголии, Руанды, Суринама, Ливии, Намибии, Кении, Сьерра Леоне, Кабо Верде, Эсватини, Ливана, Южной Африки, Доминиканской республики, Палау, Ботсваны, Нигера, Йемена, Зимбабве, Либерии, Сомали, Бурунди, Судана, Израиля, Барбадоса, Малави, Танзании, Панамы, Армении, Бахрейна, Палестинской автономии, Соломоновых островов, Пакистана, Сент-Люсии, Маврикия, Ирака, Сент-Китса и Невиса, Тувалу, Экваториальной Гвинеи, Того, Чада.

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На момент подготовки данной публикации еще не выступили лидеры и представители Багамских островов, Мали, Сент-Винсента и Гренадин, Гренады, Северной Македонии, Лесото, Мозамбика. Албании, Ватикана, Китая, Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Эфиопии, Российской Федерации, Таджикистана, Индии, Швеции, Болгарии, Египта, Азербайджана, Сингапура, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Брунея, Шри-Ланки, Венесуэлы, Узбекистана, Тринидада и Тобаго, Исландии, Гаити, Гвинеи.

Но уже сейчас можно отметить, что лидеры и представители большинства государств и абсолютного большинства развитых стран в своих выступлениях на 77-й сессии ГА ООН упоминали о войне в Украине. Многими лидерами стран Запада говорилось о захватническом и преступном характере войны, которую ведут власти РФ. Другие политики говорили о военной и гуманитарной помощи Украине, о катастрофической ситуации с беженцами, о влиянии российско-украинской войны на мировую экономику и угрозу голода в странах третьего мира, получавших продовольствие из Украины и России. Во многих выступлениях звучали призывы к вмешательству международного сообщества с целью прекращения этой войны.

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Однако ни одна из этих тем не прозвучала в речи премьер-министра Израиля Яира Лапида.

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Отметим, что правительство Израиля оказывает Украине гуманитарную помощь, а также поставляет средства защиты, но от поставок вооружений воздерживается. Израиль принимает украинских беженцев и принял за последние полгода многие тысячи новых репатриантов из Украины и России. В то же время власти Израиля крайне осторожны в отношениях с Москвой, продолжая контакты с командованием российскими вооруженными силами в Сирии (чтобы избегать столкновений и иметь возможность атаковать военные объекты иранцев и их союзников в этой стране) и пытаясь урегулировать юридический конфликт вокруг деятельности Еврейского агентства ("Сохнут") в РФ.

В то же время Кремль, продолжая войну в Украине и испытывая острый дефицит современной военной техники, особенно беспилотных летательных аппаратов, резко активизировал военно-техническое сотрудничество с Ираном.