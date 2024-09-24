Прощальное выступление Байдена в ООН: "Будущее за теми, кто обеспечит свободу"

Президент США Джо Байден, чьи полномочия истекают через четыре месяца, выступил с последней на нынешнем посту речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Американский лидер коснулся широкого круга вопросов: ситуации на Ближнем Востоке, в Украине, искусственного интеллекта и изменений климата.

Он заявил, что США и их союзники должны оказывать Украине помощь, пока Россия не будет побеждена. Он воздал должное стойкости украинского народа, заявив, что планы Владимира Путина, направленные как на завоевание Украины, так и на ослабление NATO, потерпели крах.

Байден выразил сочувствие мирным жителям Израиля и сектора Газы. Он осудил нападение ХАМАСа на Израиль и напомнил о судьбе заложников. "Они находятся в аду", – заявил президент. Вместе с тем он призвал стороны конфликта преодолеть разногласия и, при участии посредников из Египта и Катара, прийти к соглашению, которое обеспечит прекращение огня, вернет заложников домой и освободит сектор из-под власти ХАМАСа.

Перейдя к ситуации на северной границе Израиля, президент США заявил, что полномасштабная война там не отвечает ничьим интересам. Он выразил уверенность, что только дипломатическим путем можно обеспечить возвращение домой беженцев по обе стороны границы.

Он призвал государства мира активнее бороться с изменением климата и глобальным голодом, а также заявил о необходимости готовиться к будущему, в котором технологии будут играть еще большую роль, чем сейчас. "Искусственный интеллект изменит то, как мы живем, как мы работаем, как мы воюем. Он сделает нашу жизнь лучше, но он несет и риски – от дезинформации до новых видов оружия", – сказал Байден.

Подводя итоги своей политической карьеры, президент заявил, что в жизни есть вещи важнее власти: "Самое важное – люди. Мы служим им, а не наоборот. Будущее за теми, кто обеспечит свободу – изобретать, учить, жить и любить без страха. Это и есть суть демократии, и она не является достоянием какой-либо одной страны".