Премьер-министр Великобритании оговорился, призвав ХАМАС освободить "сосиски" из Газы

Видео, на котором премьер-министр Великобритании Кир Стармер допускает оговорку, обошла ведущие британские и международные СМИ.

Инцидент произошел во время выступления Стармера на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, премьер-министр призвал ХАМАС освободить "сосиски" (Sausages) вместо израильских заложников (Hostages). Он немедленно исправился под аплодисменты присутствующих.

В своей речи Стармер говорил о важности деэскалации конфликта между Израилем и Ливаном, он выступил за прекращение войны в секторе Газы и урегулировании конфликта на основе принципа "двух государств".