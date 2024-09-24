Премьер-министр Великобритании оговорился, призвав ХАМАС освободить "сосиски" из Газы
время публикации: 24 сентября 2024 г., 19:30 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 19:38
Видео, на котором премьер-министр Великобритании Кир Стармер допускает оговорку, обошла ведущие британские и международные СМИ.
Инцидент произошел во время выступления Стармера на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, премьер-министр призвал ХАМАС освободить "сосиски" (Sausages) вместо израильских заложников (Hostages). Он немедленно исправился под аплодисменты присутствующих.
В своей речи Стармер говорил о важности деэскалации конфликта между Израилем и Ливаном, он выступил за прекращение войны в секторе Газы и урегулировании конфликта на основе принципа "двух государств".