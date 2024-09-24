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Прокуратура Швеции: иранские хакеры взломали мобильную сеть, призывая отомстить за сожжение Корана

время публикации: 24 сентября 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 14:13
Прокуратура Швеции: иранские хакеры взломали мобильную сеть, призывая отомстить за сожжение Корана
AP Photo/Elise Amendola

Генеральная прокуратура Швеции обвинила власти Ирана в рассылке в минувшем году тысяч сообщений, призывающих к мести после сожжения в Швеции Корана.

Как утверждается, хакеры, связанные с Корпусом стражей Исламской революции, взломали сеть одного из местных мобильных операторов и разослали 15000 сообщений. Целью этой операции названы раскол в обществе и изображение Швеции исламофобским государством.

В 2023 активисты провели несколько акций с сожжением Корана. В мусульманских странах это было воспринято как осквернение священной книги ислама, раздавались призывы к мести. Отметим, что в ходе других манифестаций были сожжены Тора и Хартия NATO.

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