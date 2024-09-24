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Мир

Войны наркокартелей в Мексике, более 100 убитых и пропавших без вести

время публикации: 24 сентября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 13:32
Войны наркокартелей в Мексике, более 100 убитых и пропавших без вести
AP Photo/Rebecca Blackwell

По меньшей мере 53 человека погибли и более 50 считаются пропавшими без вести в результате продолжающихся уже более двух недель столкновений враждующих фракций мескиканского наркокартеля "Синалоа".

Толчком к активизации конфликта стал арест в США основателя картеля, 74-летнего Исмаэля "Эль Майо" Самбады. Наркоторговец заявил, что он был похищен в Мексике конкурентами из противостоящей фракции, доставлен в США самолетом и там передан властям.

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