Войны наркокартелей в Мексике, более 100 убитых и пропавших без вести

По меньшей мере 53 человека погибли и более 50 считаются пропавшими без вести в результате продолжающихся уже более двух недель столкновений враждующих фракций мескиканского наркокартеля "Синалоа".

Толчком к активизации конфликта стал арест в США основателя картеля, 74-летнего Исмаэля "Эль Майо" Самбады. Наркоторговец заявил, что он был похищен в Мексике конкурентами из противостоящей фракции, доставлен в США самолетом и там передан властям.