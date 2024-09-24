Трамп: "Зеленский – лучший продавец в истории и хочет, чтобы победили демократы"

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил: президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы победу на президентских выборах 2024 года в США одержали демократы.

"Зеленский – лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он к нам приезжает, то возвращается с 60 миллиардами долларов", – заявил Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, в очередной раз обещав положить конец войне России и Украины.

Украинский президент прибыл 22 сентября в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. В интервью телеканалу ABC News он заявил, что война ближе к окончанию, чем многим кажется, и призвал союзников содействовать укреплению украинской армии.

В ходе визита в США Зеленский встретится и с президентом США Джо Байденом. Как сообщалось ранее, он представит "план победы" над Россией. В интервью Зеленский отметил, что российский лидер в страхе из-за украинского вторжения в Курскую область, поскольку осознает, что не может защитить страну.