Президент Колумбии обвинил СМИ в замалчивании "геноцида Газы", а Израиль - в новом Холокосте

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил журналистское сообщество в замалчивании происходящего в секторе Газы. "Каждый, кто защищает этот геноцид или замалчивает его, лишает себя права именоваться человеком", – сообщил он в социальных сетях.

"Такое ощущение, что международными СМИ управляет Йозеф Геббельс. Только так можно объяснить молчание десятков тысяч журналистов по поводу своих убитых коллег и 20000 разорванных на куски детей", – добавил он, осудив также и закрытие ЦАХАЛом офиса "Аль-Джазиры" в Рамалле.

Днем ранее специальный посланник администрации США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт заявила, что риторика Петро является антисемитской.

На это президент ответил: он не может быть антисемитом, потому что арабы – семиты. "Антисемитизм – это убивать детей в секторе Газы, а не противостоять этому. Антисемитизм – это повторять гитлеровский Холокост, направив его против палестинцев", – заявил он.