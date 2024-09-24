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Президент Колумбии обвинил СМИ в замалчивании "геноцида Газы", а Израиль - в новом Холокосте

время публикации: 24 сентября 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 09:25
Президент Колумбии обвинил СМИ в замалчивании "геноцида Газы", а Израиль - в новом Холокосте
AP Photo/Fernando Vergara

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил журналистское сообщество в замалчивании происходящего в секторе Газы. "Каждый, кто защищает этот геноцид или замалчивает его, лишает себя права именоваться человеком", – сообщил он в социальных сетях.

"Такое ощущение, что международными СМИ управляет Йозеф Геббельс. Только так можно объяснить молчание десятков тысяч журналистов по поводу своих убитых коллег и 20000 разорванных на куски детей", – добавил он, осудив также и закрытие ЦАХАЛом офиса "Аль-Джазиры" в Рамалле.

Днем ранее специальный посланник администрации США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт заявила, что риторика Петро является антисемитской.

На это президент ответил: он не может быть антисемитом, потому что арабы – семиты. "Антисемитизм – это убивать детей в секторе Газы, а не противостоять этому. Антисемитизм – это повторять гитлеровский Холокост, направив его против палестинцев", – заявил он.

Мир
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