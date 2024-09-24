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Правительство РФ поддержало введение в УК статьи о наказании иностранцев за "русофобию"

время публикации: 24 сентября 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 11:44
Henry Mühlpfordt. Фрагмент постера в Музее коммунизма в Праге.
Wikipedia.org. Автор: Henry Mühlpfordt

Правительство России одобрило законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для иностранных граждан, находящихся вне пределов России, за проявления "русофобии". Авторы законопроекта – вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Оба они – представители "Единой России".

Законопроект предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью 136.1 "Русофобия". В первой части она будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами России иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиянина, постоянно проживающего в России, лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России. Во второй – за публичные призывы к совершению таких действий.

Правительство представило замечание, касающееся наказания по данной статье в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В кабинете министров считают, что могут возникнуть трудности при реализации данного положения на практике с учетом специфики субъекта преступления.

Появятся изменения в части 3 12-й статьи "Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России" УК, согласно которым оно будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, и совершивших преступление в отношении соотечественников без гражданства России, также в части 5 247-й статьи "Участие подсудимого" УПК, согласно которым в некоторых случаях судебные разбирательства по уголовным делам о ряде преступлений небольшой и средней тяжести можно будет проводить без подсудимого – сейчас это касается тяжких и особо тяжких преступлений.

Мир
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