Мэр мусульманского города Хамтрак в Мичигане поддержал кандидатуру Дональда Трампа

Амер Галиб, мэр расположенного в штате Мичиган города Хамтрамк, большинство населения которого составляют мусульмане, заявил, что на предстоящих президентских выборах поддержит кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет Detroit News.

Этому предшествовала встреча градоначальника с бывшим президентом. Как сообщил Галиб, в ходе нее обсуждались прекращение огня на Ближнем Востоке и вопросы внутренней политики, в том числе разрушение стены между республиканцами и меньшинствами.

"Мы с президентом Трампом не во всем соглашаемся, но он человек принципов. Не знаю, победит ли он на выборах, став 47-м президентом США, но я уверен, что сейчас именно он – правильный выбор", – говорится в заявлении, опубликованном Галибом в социальных сетях и перепечатанном Трампом.

Мичиган – штат с самой многочисленной и влиятельной мусульманской общиной в США. Несколько месяцев назад, еще до самоотвода президента Джо Байдена, лидеры общины заявляли, что не станут поддерживать демократов из-за произраильской, по их словам, позиции администрации.

Камала Харрис прилагает значительные усилия, чтобы склонить мусульман на свою сторону. Так, согласно публикациям СМИ, она заказала таргетированную рекламу для жителей населенных пунктов с большой мусульманской общиной, расположенных в Мичигане. В рекламе выражается солидарность с сектором Газы.