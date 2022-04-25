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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 07:27

Корабль с первым израильским космическим туристом возвращается на Землю

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МКС с модулем Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырёх коммерческих туристов отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю, сообщает NASA.

Возвращение участников миссии Axiom-1 несколько раз откладывалось из-за сложных погодных условий в зоне приводнения.

Приводнение спускаемой капсулы с экипажем планируется осуществить в Атлантическом океане вблизи побережья Джексонвилля, штат Флорида, в 13:06 по времени восточного побережья США.


В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стибе. Экипаж провел на МКС более двух недель.

Полковник ВВС запаса Эйтан Стибе был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стибе также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих.

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