Масштабные пожары на нефтебазах в Брянске, сообщается о взрывах

В ночь на 25 апреля начался крупный пожар на нефтебазе "Транснефть Брянск Дружба" в Фокинском районе Брянска. Как сообщил МЧС РФ, сигнал о возгорании поступил в два часа ночи, пожару была присвоена повышенная категория.

Согласно РИА Новости, угрозы жилым домам нет. Цитируемый агентством представитель спасательных служб заявляет, что концентрация вредных веществ в воздухе остается в рамках нормы.

Над базой поднимаются столбы черного дыма. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах и о том, что в районе никто не спал. Издание fontanka.ru отмечает, что снятые в Брянске кадры рисуют картину апокалипсиса.

Блог "Брянский ворчун" обращает внимание на то, что с сайта МЧС сообщение о пожаре было удалено. Оно отмечает, что молчат и городские власти – несмотря на не утихавшие ночью сирены спасательных служб.

Утром 25 апреля в Брянске произошел пожар еще на одной нефтебазе. "Загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. кубических метров", - передает "Интерфакс".

Что стало причиной пожаров, пока неизвестно. Однако расположенный недалеко от украинской границы Брянск – важная тыловая база российской армии.