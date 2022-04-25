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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 09:09

Обстрел Кременчуга армией РФ: поражены ТЭЦ и НПЗ, один погибший, семь раненых

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Обстрел Кременчуга армией РФ: поражены ТЭЦ и НПЗ, один погибший, семь раненых

В результате ракетного обстрела Кременчуга в воскресенье, 24 апреля, вечером погиб один человек, семеро пострадали, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Выпущенные российскими военными девять ракет нанесли ущерб Кременчугской ТЭЦ и НПЗ, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – написал Лунин в телеграм-канале утром 25 апреля.


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