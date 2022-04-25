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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 15:59

В Кот д'Ивуар перехвачена крупнейшая партия кокаина

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В Кот д'Ивуар перехвачена крупнейшая партия кокаина

Власти Кот д'Ивуар перехватили самый крупный в истории африканского государства груз наркотиков – две тонны чистого кокаина. Его розничная цена составляет 67,7 миллиона долларов. Предыдущий рекорд – тонна кокаина – был установлен в феврале 2022 года.

В ходе операции, которая проводилась как в столице страны Абиджане, так и в портовом городе Сан-Педро, были арестованы девять человек, среди них есть как граждане страны, так и иностранцы.

Наркокартели все чаще используют Западную Африку как перевалочный пункт на пути из Латинской Америки в Европу. Этому способствует и политическая нестабильность в регионе. Предполагается, что ежегодно через запад Африки проходит до 40 тонн кокаина.


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