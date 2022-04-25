В штате Вашингтон спасли женщину, упавшую в яму с нечистотами

В штате Вашингтон на северо-западе США пожарные спасли туристку, которая упала в выгребную яму туалета. Инцидент произошел на горе Уокер, на популярном пешем маршруте, проходящем недалеко от Сиэтла. Об этом сообщает телеканалш CNN.

Женщина, которой было около 40 лет, уронила в туалет телефон. Чтобы достать его, она разобрала сиденье, но не удержала равновесие и упала в нечистоты. На ее счастье она смогла найти телефон и воспользовалась им, чтобы попросить о помощи.

Спасатели извлекли ее из туалета, помыли и дали одноразовый комбинезон. Они рекомендовали пострадавшей обратиться за медицинской помощью, но та продолжила путь. Пожарные отмечают, что ей дважды повезло: она нашла телефон и не отравилась газами, пока ехала помощь.