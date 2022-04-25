Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 15:28

В штате Вашингтон спасли женщину, упавшую в яму с нечистотами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В штате Вашингтон спасли женщину, упавшую в яму с нечистотами

В штате Вашингтон на северо-западе США пожарные спасли туристку, которая упала в выгребную яму туалета. Инцидент произошел на горе Уокер, на популярном пешем маршруте, проходящем недалеко от Сиэтла. Об этом сообщает телеканалш CNN.

Женщина, которой было около 40 лет, уронила в туалет телефон. Чтобы достать его, она разобрала сиденье, но не удержала равновесие и упала в нечистоты. На ее счастье она смогла найти телефон и воспользовалась им, чтобы попросить о помощи.

Спасатели извлекли ее из туалета, помыли и дали одноразовый комбинезон. Они рекомендовали пострадавшей обратиться за медицинской помощью, но та продолжила путь. Пожарные отмечают, что ей дважды повезло: она нашла телефон и не отравилась газами, пока ехала помощь.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:59 В Кот д'Ивуар перехвачена крупнейшая партия кокаина
15:28 В штате Вашингтон спасли женщину, упавшую в яму с нечистотами
14:48 ФСБ сообщило о предотвращении покушения неонацистов на Владимира Соловьева
13:22 Прекращен огонь в районе "Азовстали" в Мариуполе
11:00 Армия РФ обстреляла объекты в Жмеринке и Казатине
10:52 Минобороны РФ заявило об уничтожении объектов на нефтезаводе в Кременчуге
10:36 В Японии, не дожив до 120 лет, скончалась старейшая жительница Земли
10:24 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 61-й день войны
10:08 Армия РФ обстреляла цели в Львовской и Ровенской областях
09:27 Масштабные пожары на нефтебазах в Брянске, сообщается о взрывах
Загрузка...