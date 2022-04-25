Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 215 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 25 апреля, 61-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 215 несовершеннолетних, 391 ребенок получил ранения.

За последние сутки стало известно о двух погибших детях.

24 апреля в результате обстрела войсками РФ села Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

23-24 апреля войска РФ в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в Чугуеве в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик. 23 апреля из-за обстрела села Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1500 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.