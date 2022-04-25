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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 21:24

В Приднестровье прогремели взрывы в здании министерства госбезопасности

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В Приднестровье прогремели взрывы в здании министерства госбезопасности

Министерство внутренних дел Приднестровья сообщило, что около 17:00 по местному времени в здании министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело несколько взрывов.

"Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте – следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб. По предварительным данным выстрелы были произведены из РПГ (ручного противотанкового гранатомета – NM). Пострадавших нет", – говорилось в сообщении приднестровского МВД.

Молдавский сайт NewsMarker написал, что в Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшее в Тирасполе является предлогом для создания напряженности в приднестровском регионе.


Издание также пишет, что служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание в связи с произошедшим.

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