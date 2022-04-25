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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 20:26

Корабль с первым израильским космическим туристом возвратился на Землю

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Корабль с первым израильским космическим туристом возвратился на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех коммерческих туристов успешно приводнился у побережья Джексонвилла (штат Флорида). Это произошло в 20:06 по израильскому времени.

В состав экипажа входили 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стибе.

Участники миссии Axiom-1 должны были провести на орбите 10 дней, но из-за сложных погодных условий в зоне приземления их возвращение несколько раз откладывалось. В итоге космические туристы провели на орбите 17 дней.


Из-за сложностей привыкания к земному притяжению после космоса протоколом предусмотрены два варианта того, как астронавты покидают капсулу: на носилках или самостоятельно. Все четырех члена экипажа, включая 74-летнего Ларри Коннора, вышли самостоятельно.

На сайте NASA сообщается, что капсулой Axiom-1 доставлено на Землю около 200 футов научных материалов и оборудования.

Полковник ВВС запаса Эйтан Стибе был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стибе также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих.

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