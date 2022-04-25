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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 17:08

Россия объявила о высылке 40 дипломатов Германии

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Россия объявила о высылке 40 дипломатов Германии

В понедельник, 25 апреля, в МИД РФ был вызван посол Германии Геза Андреас фон Гайр, где ему был заявлен протест в связи с высылкой российских дипломатов. Москва в качестве симметричного ответа объявила 40 сотрудников германского дипведомства "персонами нон-грата".

Агентство ТАСС также передает, что в российском дипведомстве также заявили о неприемлемости заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок, "в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине".

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