СБ ООН обсуждает ситуацию в Иерусалиме, послу Израиля не позволено показать видео с Храмовой горы

В понедельник, 25 апреля, в Совете безопасности ООН состоялось специальное заседание, посвященное ситуации в Иерусалиме.

Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд выступил с осуждением "убийства палестинцев в лагерях беженцев" и "ракетные обстрелы Израиля из сектора Газы". Он призвал международное сообщество поддержать палестинскую экономику и выразил озабоченность тем, что война в Украине может негативно отразиться на ситуации в секторе Газы.

Новостная служба телеканала "Кешет-12" сообщила, что после того, как постпреду Израиля при ООН Гиладу Эрдану не было позволено продемонстрировать видео, снятые на Храмовой горе во время беспорядков, он перед заседанием провел брифинг для журналистов, продемонстрировав видеосвидетельства. Эрдан так прокомментировал имеющиеся у него видео: "Здесь есть только одна сторона, которая применяет насилие - это палестинские террористические организации, которые пытаются захватить Храмовую гору, и подталкивают к дальнейшей эскалации насилия. Международное сообщество отказывается это видеть, пряча голову в песок".