ФСБ сообщило о предотвращении покушения неонацистов на Владимира Соловьева

Федеральная служба безопасности России в понедельник, 25 апреля, заявила о предотвращении покушения на одного из самых известных российских пропагандистов – Владимира Соловьева. В сообщениях российских СМИ утверждается: задержаны неонацисты, действовавшие по заданию украинских спецслужб.

С заявлением по этому поводу выступил президент РФ Владимир Путин, назвавший доказательства подготовки такого покушения "неопровержимыми".

"Задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть") – граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", – цитирует представителя ФСБ агентство "Интерфакс".

ФСБ заявляет, что в ходе обысков у подозреваемых изъято самодельное взрывное устройство, несколько бутылок с коктейлем Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, граната, патроны, наркотики, поддельные украинские паспорта и нацистская литература. "Члены преступной группы дают признательные показания", – утверждается в официальном заявлении российских спецслужб.

В мае 2021 года неонацистское движение NS/WP (National Socialism/White Power) было признано Верховным судом РФ террористической организацией. Ни о какой предполагаемой связи российских неонацистов с Украиной тогда не сообщалось, хотя организацию объявляли "международной". NS/WP не представляло собой единой организации, а служило самоназванием для многих неонацистских групп в России. Генпрокуратура РФ приводила несколько расшифровок: "NS/WP Grew Sparrows, Grew/White Power, Национал-социализм/Белая сила, власть".

"Медиа.зона" писала, что в 2014 году по делу группировки NS/WP "Невоград" проходили 11 человек, часть из них были несовершеннолетними на момент совершения преступлений. Их подозревали в 10 убийствах и четырех покушениях на убийство по мотивам национальной ненависти, совершенных с апреля 2009 по январь 2010 года. Фигурантов также обвиняли в нескольких эпизодах возбуждения ненависти (статья 282 УК), хулиганстве (статья 213 УК), незаконном обороте оружия (статья 222 УК) и ложном сообщении о теракте (статья 207 УК). Петербургский суд приговорил обвиняемых к срокам от трех до 24 лет колонии строгого режима, один из фигурантов получил два года условно.