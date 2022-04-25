Прекращен огонь в районе "Азовстали" в Мариуполе

В понедельник, 25 апреля, минобороны РФ объявило, что с 14:00 по московскому времени российская армия и подразделения ДНР прекратили огонь рядом с "Азовсталью" в Мариуполе.

Наш источники в "Азовстали" подтверждает, что огонь прекратился.

Пока остается неясным, получится ли кого-либо эвакуировать с "Азовстали" в период затишья.

24 апреля Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых. С начала апреля МККК предпринимает попытки организовать свободный проход из Мариуполя в Запорожье, однако безрезультатно.