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NEWSru.co.il :: В мире25 апреля 2022 г., 13:22

Прекращен огонь в районе "Азовстали" в Мариуполе

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Прекращен огонь в районе "Азовстали" в Мариуполе

В понедельник, 25 апреля, минобороны РФ объявило, что с 14:00 по московскому времени российская армия и подразделения ДНР прекратили огонь рядом с "Азовсталью" в Мариуполе.

Наш источники в "Азовстали" подтверждает, что огонь прекратился.

Пока остается неясным, получится ли кого-либо эвакуировать с "Азовстали" в период затишья.

24 апреля Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал к немедленному предоставлению беспрепятственного доступа в Мариуполь для содействия безопасному выходу из города гражданских лиц и раненых. С начала апреля МККК предпринимает попытки организовать свободный проход из Мариуполя в Запорожье, однако безрезультатно.


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