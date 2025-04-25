Взрыв в Балашихе, убит замначальника ГОУ генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик

В пятницу, 25 апреля, в подмосковной Балашихе, возле дома по бульвару Нестерова взорвался автомобиль. В результате взрыва был убит заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает ТАСС.

"По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Судя по имеющимся данным, было дистанционно подорвано самодельное взрывное устройство, установленное рядом с газовым баллоном около автомобиля.

Телеграм-канал Mash пишет, что взорванный автомобиль принадлежал не генералу, а другому человеку.

Ярославу Москалику было 59 лет.