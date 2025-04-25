Виткофф встречается с Путиным после обмена предложениями в Париже

В пятницу, 25 апреля, в Москву прибыл спецпосланник президента США Стива Виткофф. Его принял президент РФ Владимир Путин.

На встрече также присутствуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Перед встречей с Путиным спецпосланник американского президента побеседовал Дмитриевым.

Ранее агентство Reuters сообщило, что на переговорах в Париже Виткофф представил список предложений по украинскому урегулированию. Это предложение, как пишет Reuters, включает снятие санкций с России; признание Крыма де-юре и территорий четырех оккупированных российскими военными регионов под контролем России де-факто; постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой; отказ Украины от стремления вступить в NATO.

Европа и Украина в ответном предложении по украинскому урегулированию предлагают постепенное смягчение введенных с 2014 года санкций против России после достижения мира и возможность повторного введения санкций, если Россия нарушит условия мирного соглашения, передает Reuters.

Предыдущая встреча Виткоффа и Путина проходила две недели назад, 11 апреля.