Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1157-й день войны

Министерство обороны РФ 25 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 19 по 25 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты "Bradley" производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1535 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, включая боевую бронированную машину HMMWV и два бронетранспортера М113 производства США, а также боевую бронированную машину "Kirpi" турецкого производства. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов. Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2065 боевиков, три танка, 31 боевая бронированная машина, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV и три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS производства США, 60 автомобилей, 31 орудие полевой артиллерии, из них восемь западного производства, семь станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции. Уничтожены 30 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 990 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, а также три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль "Kirpi" производства Турции. Уничтожены 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 993 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53585 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23035 танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24098 орудий полевой артиллерии и минометов, 34582 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).