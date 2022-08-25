Израильтянин Козловский, служивший в ВСУ и задержанный в ЛНР, освобожден и вернется в Израиль

В четверг, 25 августа, стало известно, что власти самопровозглашенной Луганской народной республики освободили гражданина Израиля Владимира Козловского. Его переправили на территорию России, откуда он вылетит в Израиль, сообщает Ynet.

30 июня пресс-служба "Народной милиции" Луганска опубликовала в своем телеграм-канале видео допроса Владимира Козловского, являющегося гражданином Украины и Израиля. В сообщении особое внимание уделялось тому, что после начала войны (24.02.2022) Козловский хотел уехать вместе с женой и ребенком в Израиль, однако на КПП в районе Ужгорода пограничники отказались его выпустить за пределы Украины. Затем он был мобилизован в ряды ВСУ. На этом видео Владимир Козловский показывал израильское удостоверение личности, выданное ему в 2010 году.

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Израильские СМИ писали, что Козловский не был в Израиле 10 лет, а его жена и ребенок не имеют израильского гражданства.

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Козловский проходил службу в 5 батальоне 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, был разведчиком и телефонистом. По его словам, он попал на фронт без какой-либо военной подготовки.

Владимир Козловский рассказывал, что под Лисичанском его группа попала под сильный артиллерийский обстрел. При возвращении на позиции части они обнаружили, что украинские военные отступили, а он был взят в плен пророссийскими сепаратистами.

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Судьбой Козловского занимался МИД Израиля.