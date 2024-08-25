Бизнесмен Павел Дуров, владелец Telegram, задержан во Франции

Сотрудники французской жандармерии задержали вечером в субботу, 24 августа, российского бизнесмена Павла Дурова, сообщает телеканал TF-1. Дурова задержали после того, как его частный самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже.

Телеканал TF-1 поясняет, что задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что из-за отсутствия модерации и недостаточного сотрудничества администрации мессенджера с властями в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений, передает "Интерфакс".

В ближайшее время Дуров предстанет перед судебным следователем. Уже в воскресенье, 25 августа, Дурову могут предъявить обвинения.

Распоряжение о задержании Дурова действовало только на французской территории, отмечается в сообщении. Комментариев от судебных властей Франции пока нет.