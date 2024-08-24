В Германии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в Золингене

Полиция Германии сообщила, что в результате операции, проведенной в комплексе жилья для беженцев, был арестован второй причастный к нападению на гостей фестиваля в Золингене, жертвами которого стали три человека.

Представитель полиции заявил, что не может предоставить дополнительных данных, в том числе, и о степени причастности задержанного к нападению.

Ранее полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка по подозрению в причастности к теракту. Он не является террористом, однако, по предварительным данным, задержанный знал о планах преступника и не заявил о них в полицию.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе были отменены. Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В заявлении подчеркивается, что это – ответ на страдания мусульман "в Палестине и других местах".