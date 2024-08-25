Астронавты Boeing Starliner смогут вернуться на Землю не раньше февраля 2025 года

Глава агентства NASA Билл Нельсон сообщил, что экипаж разработанного компанией Boeing корабля CST-100 Starliner останется на Международной космической станции до февраля 2025 года и вернется на Землю с миссией Crew-9 компании SpaceX.

Starliner, на борту которого находились Бутч Уилмор и Суни Уильямс, стартовал к МКС 5 июня. Предполагалось, что астронавты пробудут на станции восемь дней. Однако на корабле было выявлено немало неполадок, что сделало его небезопасным.

В частности, выявились проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. В связи с этим было принято решение, что корабль вернется на Землю без экипажа в непилотируемом режиме. Это должно произойти в конце сентября.

"В прошлом у нас происходили ошибки. Из-за культуры, препятствующей обмену информацией, мы потеряли два "Шаттла". Полеты в космос всегда связаны с риском, даже когда речь идет о рутинной миссии. А нынешнюю испытательную миссию рутинной не назовешь", – отметил Нельсон.