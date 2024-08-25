Власти ФРГ заявили об аресте основного подозреваемого по делу о теракте в Золингене

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн–Вестфалия Герберт Рейль сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на гостей фестиваля в Золингене. Жертвами атаки стали три человека, восемь получили ранения. Как сообщается, мужчина, который был в окровавленной одежде, сдался властям.

Ранее были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к преступлению: 15-летний подросток, который, согласно подозрениям, знал о планах нападения, но не сообщил о них властям, и мужчина, арестованный вечером 24 августа в комплексе социального жилья для беженцев.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе были отменены. Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В заявлении подчеркивается, что это – ответ на страдания мусульман "в Палестине и других местах".