x
25 августа 2024
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2024
|
25 августа 2024
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти ФРГ заявили об аресте основного подозреваемого по делу о теракте в Золингене

время публикации: 25 августа 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 10:40
Власти ФРГ заявили об аресте основного подозреваемого по делу о теракте в Золингене
AP Photo/Martin Meissner

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн–Вестфалия Герберт Рейль сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на гостей фестиваля в Золингене. Жертвами атаки стали три человека, восемь получили ранения. Как сообщается, мужчина, который был в окровавленной одежде, сдался властям.

Ранее были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к преступлению: 15-летний подросток, который, согласно подозрениям, знал о планах нападения, но не сообщил о них властям, и мужчина, арестованный вечером 24 августа в комплексе социального жилья для беженцев.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе были отменены. Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В заявлении подчеркивается, что это – ответ на страдания мусульман "в Палестине и других местах".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 августа 2024

В Германии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в Золингене
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 августа 2024

В Германии ищут террориста, убившего участников фестиваля в Золингене