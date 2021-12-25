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NEWSru.co.il :: В мире25 декабря 2021 г., 08:45

В реанимации областной больницы Астрахани в результате пожара погибли две женщины с COVID-19

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В реанимации областной больницы Астрахани в результате пожара погибли две женщины с COVID-19

В реанимационном отделении областной инфекционной больницы Астрахани в результате пожара погибли две женщины, находившиеся в момент возгорания в коронавирусном боксе.

Более 30 пациентов были эвакуированы. Вместе с ним в новое помещение для продолжения лечения были переведены 14 сотрудников отделения.

После тушения пожара больница продолжила работать как обычно. Региональная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения.

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