В реанимации областной больницы Астрахани в результате пожара погибли две женщины с COVID-19
В реанимационном отделении областной инфекционной больницы Астрахани в результате пожара погибли две женщины, находившиеся в момент возгорания в коронавирусном боксе.
Более 30 пациентов были эвакуированы. Вместе с ним в новое помещение для продолжения лечения были переведены 14 сотрудников отделения.
После тушения пожара больница продолжила работать как обычно. Региональная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения.
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