На фоне пятой волны эпидемии коронавируса в Нидерландах введен локдаун

С 25 декабря в Нидерландах введен локдаун в связи с пятой волной эпидемии коронавируса и распространением штамма "омикрон". Локдаун продлится до 14 января.

Согласно решению правительства Нидерландов, в течение периода локдауна будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, а также спортзалы, парикмахерские, кинозалы, театры и парки аттракционов.

Во время локдауна нидерландцам разрешено одновременно принимать у себя дома не более двух гостей (в дни Рождества разрешено приглашать до четырех гостей), на открытом воздухе можно собираться группами не более четырех человек.

В Нидерландах, где более 70% населения полностью вакцинировано против коронавируса, с начала эпидемии (с весны 2020 года) были заражены коронавирусом более 3 миллионов человек (18% населения). Почти 21 тыс. зараженных умерли (относительная смертность – 1202 умерших на 1 млн населения).

Отметим, что правительство Израиля не вносило Нидерланды в "красный" список стран, куда израильтянам запрещено отправляться.