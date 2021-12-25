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NEWSru.co.il :: В мире25 декабря 2021 г., 15:57

В Тюменском цирке канатоходец сорвался с высоты во время представления

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В Тюменском цирке канатоходец сорвался с высоты во время представления

В Тюмени, во время циркового представления, канатоходец, выступавший без страховки, сорвался с высоты и упал на манеж. Видео, запечатлевшее момент падения, опубликовали зрители в социальных сетях, сообщает 72.ru.

На этих кадрах можно увидеть, как двое акробатов идут по канату, а затем один из них падает, а второй остается висеть над ареной на страховочной лонже.

"У артиста травма ноги. После падения он смог ходить, хоть и хромал. После оказания первой помощи его доставили в больницу. Дежурный врач сообщил, что сейчас делают снимок, чтобы узнать характер травмы", - сообщили в администрации цирка.


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